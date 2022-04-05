"Даже трусы забрали": украинка рассказала об аппетитах российских мародеров

Мародерство российские военные поставили на поток.

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Жители освобожденных от российских оккупантов территорий Украины озвучивают не только масштабы разрушений и зверств, но и аппетиты мародеров, которые не брезгуют совершенно ничем, врываясь в дома мирных жителей. О том, как мародеры похозяйничали в доме ее сына, рассказала жительница одного из освобожденных сел на Сумщине.

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По словам женщины, у нее нет слов, чтобы описать все, что россияне натворили в доме.

"Это изверги. Я вообще не могу подобрать слово, которое может к ним подойти. Зашли, забрали плазменный телевизор, ноутбук забрали, забрали носки, трусы, те что были, постельное, полотенца. Технику все позабирали: мясорубки, блендеры, комбайны. В гараже у Саши машина стояла, забрали, электродрели…" – эмоционально перечисляет украинка.

Как известно, все награбленное у украинцев ВС РФ везут в Беларусь, где отправляют вещи домой курьерской доставкой либо же продают их на базаре на территории соседней страны.

Один их примеров того, чем поживился российский военный в Украине, показал блогер Андрей Луганский.

"Маародер офицер лейтенант Горовенко Денис командир взвода мотострелковой роты воинской части 71718 не успел привезти домой крестики, губную помаду б/у и два килограмма советской мелочи. Попал в плен", – написал он.

О фактах мародерства говорят не только рядовые украинцы, но и свидетельствуют аудиоперехваты, где оккупанты хвастаются своим родственникам украденным и принимают "заказы" на обувь, одежду и технику, а также чиновники. Например, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отмечает, что военные РФ воруют даже чайники и ковры.