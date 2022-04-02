Армия мародеров. Военные РФ отправляют домой по почте награбленное в Украине (видео)

Награбленное к почтовым отделениям россияне свозят целыми грузовиками. Что не отправляют домой, продают на базаре в Наровле.

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Российские военные штурмуют отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре (Беларусь), отправляя в РФ вещи, которые, вероятнее всего, украли из домов украинцев, сообщает телеграмм-канал "Беларускі Гаюн".

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По информации очевидцев, служащие ВС РФ подъезжают к отделениям на КАМАЗах и выгружают оттуда замотанные тюки с вещами.

"Также нам сообщают, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. У них уточнили, что там будет. Ответили: мобильные телефоны, вещи", – говорится в публикации.

Соответствующим видео у себя на канале поделился и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Грязные мрази, которым повезло выжить, через курьерские доставки в Беларуси отправляют в свои гнилые дыры награбленное имущество мирных украинцев. Оккупантам-мародерам неизвестны законы войны. В них генетически не заложено ни чести, ни достоинства. Это одичалое отребье – тупиковая ветвь развития, которая сегодня всему миру показала свое истинное лицо", – подписал он кадры.

Но одними отправками захватчики не ограничились. По информации ГУР МОУ, в Наровле (город в Беларуси) оккупанты устроили базар, где торгуют украденными в Украине вещами. Там продают стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценности, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику. Кроме того, они пытаются обменять украденную у украинцев валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

"В настоящее время оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода", – отмечают в разведке.

Историями небывалого мародерства российских военных переполнены все украинские телеграмм-каналы. При этом оккупанты грабят не только дома мирных жителей, но даже умудрились украсть вещи с Чернобыльской АЭС и отеля в городе, прихватив даже посуду.

В перехватах разговоров российских захватчиков с их родственниками последние прямым текстом просят своих мужей и сыновей украсть определенные вещи, одежду, обувь и прочее.

О том, что россияне крадут в Черниговской области, ранее рассказывал глава ЧОВА Вячеслав Чаус.