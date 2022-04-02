Армія мародерів. Військові РФ відправляють додому поштою награбоване в Україні (відео)

Награбоване до поштових відділень росіяни звозять цілими вантажівками. Що не відправляють додому, продають на базарі у Наровлі.

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Російські військові штурмують відділення російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі (Білорусь), відправляючи в РФ речі, які, найімовірніше, вкрали з будинків українців, повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

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За інформацією очевидців, службовці ЗС РФ під'їжджають до відділень на КамАЗах і вивантажують звідти замотані пакунки з речами.

"Також нам повідомляють, що у Хойніках солдати заходили на пошту та запитували про можливість відправлення міжнародних посилок. У них уточнили, що там буде. Відповіли: мобільні телефони, речі", – йдеться у публікації.

Відповідним відео у себе на каналі поділився і радник голови МВС Антон Геращенко.

"Брудні мразоти, яким пощастило вижити, через кур'єрські доставки в Білорусі відправляють у свої гнилі діри награбоване майно мирних українців. Окупантам-мародерам невідомі закони війни. У них генетично не закладено ні честі, ні гідності. Цей здичавілий непотріб – тупикова гілка розвитку, яка сьогодні усьому світові показала своє справжнє обличчя", – підписав він кадри.

Але одними відправками загарбники не обмежилися. За інформацією ГУР МОУ, у Наровлі (місто в Білорусі) окупанти влаштували базар, де торгують украденими в Україні речами. Там продають пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовності, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметику. Крім того, вони намагаються обміняти вкрадену в українців валюту – долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися до місцевих банків. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

"Наразі окупантами організовано централізовані поставки нових партій мародерського "товару" на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) у напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього побуту", – зазначають у розвідці.

Історіями небувалого мародерства російських військових переповнені всі українські телеграм-канали. При цьому окупанти грабують не лише будинки мирних жителів, але навіть примудрилися вкрасти речі з Чорнобильської АЕС та готелю у місті, прихопивши навіть посуд.

У перехопленнях розмов російських загарбників зі своїми родичами останні прямим текстом просять своїх чоловіків та синів вкрасти певні речі, одяг, взуття та інше.

Про те, що росіяни крадуть у Чернігівській області, раніше розповідав голова ЧОВА В'ячеслав Чаус.