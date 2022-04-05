"Навіть труси забрали": українка розповіла про апетити російських мародерів

Мародерство російські військові поставили на потік.

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Жителі звільнених від російських окупантів територій України озвучують не лише масштаби руйнувань і звірств, а й апетити мародерів, які не гидують нічим, вриваючись у будинки мирних жителів. Про те, як мародери погосподарювали у будинку її сина, розповіла мешканка одного зі звільнених сіл на Сумщині.

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За словами жінки, вона не має слів, щоб описати все, що росіяни наробили в будинку.

"Це нелюди. Я взагалі не можу підібрати слово, яке може до них підійти. Зайшли, забрали плазмовий телевізор, ноутбук забрали, забрали шкарпетки, труси, ті що були, постільні, рушники. Техніку всю позабирали: м'ясорубки, блендери, комбайни. У гаражі в Сашка машина стояла, забрали, електродрилі…” — емоційно перераховує українка.

Як відомо, все награбоване в українців ЗС РФ везуть до Білорусі, де відправляють речі додому кур'єрською доставкою або ж продають їх на базарі на території сусідньої країни.

Один із прикладів того, чим поживився російський військовий в Україні, показав блогер Андрій Луганський.

"Мародер офіцер лейтенант Горовенко Денис командир взводу мотострілецької роти військової частини 71718 не встиг привезти додому хрестики, вживану губну помаду і два кілограми радянської дрібниці. Потрапив у полон", — написав він.

Про факти мародерства говорять не лише пересічні українці, а й свідчать аудіоперехоплення, де окупанти хвалиться своїм родичам вкраденим і приймають "замовлення" на взуття, одяг та техніку, а також чиновники. Наприклад, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначає, що військові РФ крадуть навіть чайники та килими.