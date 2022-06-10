Немає пластику і чипів: у РФ заморозили проєкт електронних паспортів через війну

Одна з причин заморожування проєкту — нестача матеріалів для електронних носіїв. У Росії загалом спостерігається дефіцит чипів навіть випуску банківських карт.

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Через війну в Україні російське Мінцифри заморозило проєкт видачі цифрових паспортів. Проєкт був уже технічно готовий, планувалося розпочати видачу цифрових паспортів у низці регіонів. Але зараз в уряді РФ сумніваються, чи достатньо для проєкту пластику і чипів. Про це повідомляє Forbes.

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Згідно з початковими планами, на початку 2023 року в трьох регіонах РФ повинні були почати видавати цифрові паспорти у вигляді смарт-картки і додатку з QR-кодом. У таких документах мала бути інформація для ідентифікації. Крім паспортних даних, цифровий документ міг містити відбитки пальців, дані посвідчення водія та іншу інформацію.

Згідно з джерелами видання в російському уряді, після початку вторгнення російських військ в Україну проєкт заморожено на невизначений термін. Повідомляється, що проєкт "не в пріоритеті", і що за поточних обставин "усім трохи не до того", а від самої ідеї електронного паспорта вирішили відмовитися "з фінансових причин".

Цифровий паспорт коштував би 1000 рублів. Журналісти посилаються на свої джерела, які розповіли, що жителі російських регіонів не стали б стільки платити, оскільки користь від електронного паспорта не є очевидною.

"Після початку "спецоперації" стало зрозуміло, що платити за цей паспорт майже ніхто не буде через кризу", — цитує видання свої джерела, за словами яких, у технічному плані все вже було готове для проєкту.

Однією з причин заморозки називають нестачу матеріалів для електронних носіїв: у РФ немає достатньої кількості пластикових карток і чипів. У Росії загалом спостерігається дефіцит чипів навіть випуску банківських карт.

Раніше Фокус розбирався у тому, як санкції ЄС наближають економічний крах Росії. Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення російських фінустанов, зокрема і Сбербанку від системи SWIFT.