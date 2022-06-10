Нет пластика и чипов: в РФ заморозили проект электронных паспортов из-за войны

Одна из причин заморозки проекта — недостаток материалов для электронных носителей. В России в целом наблюдается дефицит чипов даже для выпуска банковских карт.

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Из-за войны в Украине российское Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов. Проект был уже технически готов, планировалось начать выдачу цифровых паспортов в ряде регионов. Но сейчас в правительстве РФ сомневаются, будет ли достаточно для проекта пластика и чипов. Об этом сообщает Forbes.

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Согласно первоначальным планам, в начале 2023 года в трех регионах РФ должны были начать выдавать цифровые паспорта в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. В таких документах должна была содержаться информация для идентификации. Кроме паспортных данных, цифровой документ мог содержать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения и прочую информацию.

Согласно источникам издания в российском правительстве, после начала вторжения российских войск в Украину проект был заморожен на неопределенный срок. Сообщается, что проект "не в приоритете", и что в текущих обстоятельствах "всем немного не до того" а от самой идеи электронного паспорта решили отказаться "по финансовым причинам".

Цифровой паспорт стоил бы 1000 рублей. Журналисты ссылаются на свои источники, которые рассказали, что жители российских регионов не стали бы столько платить, поскольку польза от электронного паспорта неочевидна.

"После начала "спецоперации" стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса", — цитирует издание свои источники, по словам которых, в техническом отношении все уже было готово для проекта.

Одной из причин заморозки называют недостаток материалов для электронных носителей: у РФ нет достаточного количества пластиковых карт и чипов. В России в целом наблюдается дефицит чипов даже для выпуска банковских карт.

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