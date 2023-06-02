Война истощила запасы НАТО: Столтенберг хочет увеличить военные расходы на "амбициозные цели"

Страны Альянса выработали новые планы по боеприпасам 155-го калибра для поддержки ВСУ и собственных нужд. Производство надо наращивать далее, ведь впереди новые и сложные задачи, считает генсек НАТО.

У стран НАТО уменьшаются запасы боеприпасов, поэтому нужно подписывать больше контрактов с оборонными компаниями. Об этом сказал 2 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству Bloomberg.

Столтенберг призвал страны Североатлантического Альянса тратить не менее 2% от их размера ВВП на оборону. А подписание контрактов с оборонными производителями подтолкнет к инвестициям в промышленность и наращивание производства.

Представителей оборонной промышленности, ка отметил генсек НАТО, приглашали на встречу министров обороны в Брюсселе в конце мая для содействия контактам.

Столтенберг надеется на договоренность союзников насчет планов действий оборонной промышленности на июльской встрече в Вильнюсе. В этой договоренности должно быть описано, как увеличить производство и закупки.

В НАТО согласовали новые инструкции по боеприпасам, включая калибр 155 мм, для продолжения поддержки Вооруженных сил Украины и собственных нужд.

"Союзники истощили запасы из-за поддержки Украины. Это неустойчивый путь. Нужно наращивать производство для выполнения новых и более амбициозных целей", — добавил он

Bloomberg подчеркивает, что в соответствии с финобязательствами от 2014 года союзники согласились тратить 2% от ВВП на расходы НАТО до 2024 года. Лишь восемь из 31 члена сейчас выполняют эту цель.

Напомним, что 1 июня Столтенберг обещал поддержку Украины от НАТО и после завершения полномасштабной войны с РФ. По его мнению, президент РФ Владимир Путин явно недооценил Украину и НАТО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 1 июня заявил, что Украина в перспективе обязана стать полноправным членом НАТО.