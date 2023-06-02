"Удивительная находка": спасатели наткнулись на капсулу времени 1905 года (фото)

Пожарные, снимавшие краеугольный камень со старой станции перед ее сносом, обнаружили медную коробку, которая очень хорошо сохранилась. Внутри нее было много предметов того времени.

В 118-летней капсуле времени, найденной при сносе пожарной станции в штате Огайо (США), были обнаружены значки и список пожарной роты за 1905 год. Об этом пишет UPI.

Пожарная служба Мариона сообщила, что пожарные, снимавшие краеугольный камень со старой станции перед ее сносом, обнаружили медную коробку, которая очень хорошо сохранилась. Внутри нее было много предметов того времени.

Открыв капсулу времени, пожарные обнаружили в ней значки пожарных Мариона, список пожарной компании и городских властей за 1905 год, газету Marion Daily News за тот же год и книгу компании Marion Steam Shovel Company.

Внутри медной коробки было много предметов того времени Фото: коллаж Фокус

"Какая удивительная находка. Эти предметы будут храниться в Историческом обществе округа Мэрион, пока строится наша новая станция 1, а затем будут помещены в витрину", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

Ранее Фокус писал, что в письме школьницы 1969 года были сделаны точные предсказания будущего. Муж Розы Бекертон, 67-летний Питер, нашел пророческое письмо, когда ремонтировал старую мебель для клиента. В нем девочка предсказала, каким, по ее мнению, будет мир в будущем.

Также сообщалось, что женщина обнаружила в доме тайную комнату с "жуткими фотографиями". Девушка обнаружила замурованный вход во время ремонтных работ, сказав, что ничего не знала о нем ранее. Дом был построен в 1893 году.