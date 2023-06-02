"НАТО становится сильнее и сплоченнее": Байден заявил, что Швеция скоро присоединится к Альянсу

Президент США считает, что НАТО еще больше укрепилось благодаря недавнему принятию в блок Финляндии, а "вскоре и Швеции".

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшем будущем Швеция присоединится к НАТО. Об этом Джо Байден сказал в Академии военно-воздушных сил США, передает Reuters.

В своей речи американский президент подчеркнул, что "НАТО становится сильнее и сплоченнее".

Он отметил, что присоединение Финляндии к НАТО было значительным шагом в укреплении альянса. Президент выразил уверенность, что присоединение Швеции в ближайшем будущем будет еще одним важным фактором, способствующим укреплению и единству НАТО.

"НАТО является более мощным и более сплоченным, чем за последние десятилетия, и сейчас он стал еще сильнее со вступлением в Альянс нашего нового члена, Финляндии, а вскоре и Швеции, который состоится как можно быстрее. Это произойдет. Я вам обещаю", – отметил Байден.

Напомним, 22 марта парламент Швеции проголосовал за историческое решение — вступление страны в НАТО. Единственной проблемой на пути Стокгольма к Альянсу может стать Анкара, которая считает, что усилий шведской стороны на этом поприще недостаточно.

В сентябре 2022 года посол США Дуглас Хики обещал, что Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до конца 2022 года.