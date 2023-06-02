В руках iPhone: старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени

Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.

Пользователь TikTok под никнеймом Jimmy The Filmmaker считает, что, возможно, нашел доказательство путешествия во времени в старинной фотографии своего дедушки, на которой, как он утверждает, его родственник держит iPhone. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина поделился снимком в социальных сетях. Ссылаясь на фото, он утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.

Видео, размещенное пользователем Jimmy The Filmmaker, собрало более 16 000 лайков.

Видео, размещенное пользователем Jimmy The Filmmaker, набрало более 16 000 лайков Фото: The Sun

"Это фотография моего дедушки Джорджа, сделанная во время Второй мировой войны. Мы с братом смотрели на нее и думали: был ли дедушка путешественником во времени? Потому что мы уверены, что это iPhone у него в руках", — сказал мужчина, увеличивая изображение предмета, который он держал в левой руке.

Автор ролика не первый человек, который утверждает, что нашел доказательства путешествий во времени. Другие пользователи быстро указали на дыры в его теории и предложили гораздо более вероятные объяснения.

Один из зрителей предположил, что это, скорее всего, зеркало, которое они использовали для передачи азбуки Морзе или для бритья.

Последнее может быть вероятным, поскольку мужчина на фотографии, которого, как они утверждают, они называют "папа Джордж", имеет полотенце через плечо и несет канистру с водой.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".