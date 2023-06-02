24 кита-убийцы провели "семейную" встречу у берегов Калифорнии: причина не из приятных (фото)
Исследователи назвали появление крупной стаи косаток вблизи Фараллонских островов митапом нескольких семей морских хищников. Здесь часто появляется крупный самец Бампер — с зазубриной на спинном плавнике.
Жители Сан-Франциско наблюдающие за китами, стали свидетелями необычного зрелища: 24 косатки вблизи Фараллонских островов собрались вместе, а исследователи назвали это встречей нескольких семей. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
В это время года киты-убийцы обычно проводят время в центральной части Калифорнии, особенно в заливе Монтерей. Но в такие крупные стаи они обычно не сбиваются. Исследователи сообщили, что причина, по которой это происходит, не из приятных. Они охотятся на морских львов и детенышей серых китов, которые мигрируют к побережью вместе со своими матерями. При этом, по словам морского биолога Нэнси Блэк, косатки прибегают к "достаточно жестоким" методам охоты.
По словам Блэк, которая в течение 25 лет наблюдает за поведением китов, косатки получают численное преимущество.
"Серым китам и их детенышам приходится пересекать каньон Монтеррей. Это опасная зона", — пояснила исследовательница.
Блэк упомянула о подвидах косаток (Transient и Bigg), которые питаются исключительно морскими млекопитающими: морскими львами, молодыми морскими слонами, морскими котиками, морскими свиньями, дельфинами, а иногда и синими китами.
Подвид же южных косаток, которые питаются лососем, находится под угрозой исчезновения.
Крайне хищные косатки обитают в водах от Аляски до Южной Калифорнии, в районе центральной части Калифорнии они плавают круглый год.
Напомним, что зоозащитники опасаются, что владельцы лодок и яхт начнут отстреливать косаток, которые в последнее время учат других особей нападать на плавсредства.
Также сообщалось, что киты-убийцы целый час атаковали яхту британской пары на пути в Марокко.