24 кита-убийцы провели "семейную" встречу у берегов Калифорнии: причина не из приятных (фото)

Исследователи назвали появление крупной стаи косаток вблизи Фараллонских островов митапом нескольких семей морских хищников. Здесь часто появляется крупный самец Бампер — с зазубриной на спинном плавнике.

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Жители Сан-Франциско наблюдающие за китами, стали свидетелями необычного зрелища: 24 косатки вблизи Фараллонских островов собрались вместе, а исследователи назвали это встречей нескольких семей. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

В это время года киты-убийцы обычно проводят время в центральной части Калифорнии, особенно в заливе Монтерей. Но в такие крупные стаи они обычно не сбиваются. Исследователи сообщили, что причина, по которой это происходит, не из приятных. Они охотятся на морских львов и детенышей серых китов, которые мигрируют к побережью вместе со своими матерями. При этом, по словам морского биолога Нэнси Блэк, косатки прибегают к "достаточно жестоким" методам охоты.

Необычайно большую стаю из нескольких семейств косаток в прошлом месяце заметили недалеко от островов Фараллон у Сан-Франциско. Эти киты-убийцы могут охотиться на морских львов и тюленей и детенышей серых китов.

По словам Блэк, которая в течение 25 лет наблюдает за поведением китов, косатки получают численное преимущество.

"Серым китам и их детенышам приходится пересекать каньон Монтеррей. Это опасная зона", — пояснила исследовательница.

Блэк упомянула о подвидах косаток (Transient и Bigg), которые питаются исключительно морскими млекопитающими: морскими львами, молодыми морскими слонами, морскими котиками, морскими свиньями, дельфинами, а иногда и синими китами.

Подвид же южных косаток, которые питаются лососем, находится под угрозой исчезновения.

Крайне хищные косатки обитают в водах от Аляски до Южной Калифорнии, в районе центральной части Калифорнии они плавают круглый год.

Напомним, что зоозащитники опасаются, что владельцы лодок и яхт начнут отстреливать косаток, которые в последнее время учат других особей нападать на плавсредства.

Также сообщалось, что киты-убийцы целый час атаковали яхту британской пары на пути в Марокко.