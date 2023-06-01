"Люди будут их отстреливать", — капитан, чью лодку атаковали агрессивные косатки (видео)

По словам Себастьяна Дестремо, киты-убийцы остановились в 200 метрах от его плавсредства. Несколько подошли ближе, принялись рассматривать и обнюхивать. Затем неожиданно раздался звук удара.

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Имя Себастьяна Дестремо оказалось на газетных полосах после того, как 22 мая на его лодку у южного побережья Испании устроила засаду стая из примерно 20 косаток. Несмотря на то, что многие в качестве мотивов китов-убийц называли месть, Дестремо все же считает, что их поведение объясняется другими причинами. Об этом сообщает Newsweek.

"Я лично это видел, если бы эти животные захотели, они легко бы нас потопили, — сказал Дестремо. — Если бы это была месть, мне бы уже пришлось плавать в океане".

Этот инцидент произошел у мыса Трафальгар у южного побережья Испании.

Поначалу ему показалось, что усилился ветер, как это бывает при выходе из Гибралтарского пролива.

"Я начал немного опускать парус, а затем обернулся, чтобы посмотреть, откуда дует ветер, и увидел, что это рыбы. Это были косатки!" — сказал он.

Стая быстро приближалась. По словам капитана, было несколько страшно, потому что их было около 20.

Он решил совсем опустить паруса в надежде, что косатки потеряют интерес к недвижимому кораблю.

"Киты остановились в 200 метрах. Восемь из них подошли к нам и начали приближаться все ближе и ближе. Они смотрели и нюхали, а затем раздался звук удара", — пояснил мореплаватель.

Косатки в воде

Косатки нацелились прямо на руль корабля, изо всех сил давили на него носами.

Большую 15-тонную лодку сложно сдвинуть с места. Но под нажимом косаток она поднялась и начала вращаться, сказал Дестремо. Косатки обладают выдающейся силой, добавил он.

Нападение косаток на лодку у берегов Испании

"Спустя несколько минут такого нажима нижняя часть руля разлетелась. Стало по-настоящему страшно", — отметил капитан. По его словам, он беспокоился, что дно лодки могло треснуть, из-за пробоины лодку могло залить водой.

Это происшествие — одно из нескольких подобных, поэтому некоторые исследователи решили что животные могут мстить людям по примеру одной агрессивной косатки.

Но Себастьен Дестремо считает, что если бы они хотели, то могли бы потопить лодку за считанные мгновения. И что они действовали не агрессивно. Каждое животное из стаи прикладывало свой нос к лодке и толкало ее. Это было похоже на некую игру, а действовали они относительно осторожно.

Будущее косаток в опасности

Но слухи об агрессивных косатках быстро распространились среди рыбаков.

"Я беспокоюсь о будущем этих животных, на нас большая ответственность, чтобы защитить их. Проблема в том, что медиа акцентируют внимание на агрессии, и люди вооружаются. Берут на борт огнестрельное оружие. Но так нельзя. Во-первых, так вы сами застрелитесь, потому что они не позволят вам их легко расстреливать. Во-вторых, это их мир, а не наш", — пояснил капитан.

Нападение косаток, Косатки в воде

Напомним, что косатки разорвали на части яхту у испанского побережья. Некоторые высказываются в том духе, что раненая самка решила мстить людям и научила этому других.

В большинстве случаев киты-убийцы прибегают к одной и той же тактике, когда атакуют лодки.