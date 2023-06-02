24 кита-вбивці провели "сімейну" зустріч біля берегів Каліфорнії: причина не з приємних (фото)

Дослідники назвали появу великої зграї косаток поблизу Фаралонських островів мітапом кількох сімей морських хижаків. Тут також часто з'являється великий самець Бампер — із зазубриною на спинному плавнику.

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Мешканці Сан-Франциско, які спостерігають за китами, стали свідками незвичайного видовища: 24 косатки поблизу Фараллонських островів зібралися разом, а дослідники назвали це зустріччю кількох сімей. Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

У цій порі року кити-вбивці зазвичай проводять час у центральній частині Каліфорнії, особливо у затоці Монтерей. Але в такі великі зграї вони зазвичай не збиваються. Дослідники повідомили, що причина, через яку це відбувається, не з приємних. Вони полюють на морських левів та дитинчат сірих китів, які мігрують до узбережжя разом зі своїми матерями. При цьому, за словами морського біолога Ненсі Блек, косатки вдаються до "досить жорстоких" методів полювання.

Надзвичайно велику зграю з кількох сімейств косаток минулого місяця помітили неподалік островів Фараллон біля Сан-Франциско. Ці кити-вбивці можуть полювати на морських левів і тюленів та дитинчат сірих китів

За словами Блек, яка протягом 25 років спостерігає за поведінкою китів, косатки набувають чисельної переваги. "Сірим китам та їхнім дитинчатам доводиться перетинати каньйон Монтеррей. Це небезпечна зона", — пояснила дослідниця.

Блек згадала про підвиди косаток (Transient і Bigg), які харчуються виключно морськими ссавцями: морськими левами, молодими морськими слонами, морськими котиками, морськими свинями, дельфінами, а іноді й синіми китами.

У той самий час підвид південних косаток, які живляться лососем, знаходиться під загрозою зникнення. Вкрай хижі косатки мешкають у водах від Аляски до Південної Каліфорнії, в районі центральної частини Каліфорнії вони плавають цілий рік.

Нагадаємо, що зоозахисники побоюються, що власники човнів та яхт почнуть відстрілювати косаток, які останнім часом навчають інших особин нападати на плавзасоби.

Також повідомлялося, що кити-вбивці цілу годину атакували яхту британської пари на шляху до Марокко.