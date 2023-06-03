Правительство Венгрии призвало к миру в Украине, изобразив Крым частью РФ на карте (видео)

Правительство Венгрии призвало прекратить огонь и начать мирные переговоры. Оно также показало карту, на котором оккупированный в 2014 году остров отнесен к территории Российской Федерации.

Правительство Венгрии изобразило на карте оккупированный Крым территорией России. Ролик с картой был опубликован на канале венгерского правительства в YouTube.

Отметим, что в видео звучат четкие призывы к миру в Украине. В нем говорится о десятках тысяч жертв среди детей, о разрушенных городах и беженцах. Также звучат слова о том, что война в будущем может стать глобальной.

Также в ролике отметили, что необходимо как можно быстрее начать мирные переговоры.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь", — сказано в видео.

При этом, в ролике на 13-й секунде появляется карта Украины, на которой Крым отнесли к территории Российской Федерации.

Напомним, что 23 мая премьер Венгрии Орбан назвал условие окончания войны в Украине. По его словам, война может быть остановлена только тогда, когда Россия достигнет соглашения с США. При этом он заявил, что надеется на победу Дональда Трампа на перевыборах президента в следующем году и что, хотя он и расходится во мнениях с президентом Джо Байденом, "критиковать США вредно для бизнеса".

Кроме того, 2 июня премьер Венгрии Орбан предложил Украине не проводить контрнаступление. В украинском дипломатическом ведомстве призвали премьер-министра Венгрии не подрывать единство ЕС и осудить агрессию Москвы.