Премьер Венгрии Орбан предложил Украине не проводить контрнаступление: в МИД ответили

В украинском дипломатическом ведомстве призвали премьер-министра Венгрии не подрывать единство ЕС и осудить агрессию Москвы.

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В пятницу, 2 июня, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров с РФ до начала украинского контрнаступления. Соответствующее заявление пресс-секретарь ведомства Олег Николенко опубликовал в Facebook.

"Украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов", – говорится в сообщении.

Спикер добавил, что ежедневные атаки с использованием ракет и беспилотников по украинским городам показывают, что в Кремле не рассматривают других сценариев, кроме продолжения военных действий.

По словам Николенко, Киев принял во внимание слова Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир.

"Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать действовать. К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", – резюмировал он.

Заявление Орбана

В эфире местного радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти его страны считают необходимым "не допустить контрнаступления украинской армии" якобы из-за потенциальных больших потерь в рядах ВСУ.

Глава венгерского правительства объяснил свое заявление тем, что Украина может "потерять больше военных, чем Москва", поскольку, по его мнению, "наступающая сторона всегда несет большие потери, чем обороняющаяся".

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров", — заявил он.

Напомним, 1 июня депутаты Европарламента осудили Венгрию за несоблюдение ею принципа верховенства права, призвали не выделять ей финансирование из фондов ЕС и изучить возможность отказа Будапешту в председательстве в союзе.

В интервью изданию Bloomberg, опубликованному 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну против России.

17 мая министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за намерений подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в страну.