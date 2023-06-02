Прем'єр Угорщини Орбан запропонував Україні не проводити контрнаступ: у МЗС відповіли

В українському дипломатичному відомстві закликали прем'єр-міністра Угорщини не підривати єдність ЄС та засудити агресію Москви.

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У п'ятницю, 2 червня, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про необхідність припинення вогню та започаткування мирних переговорів з РФ до початку українського контрнаступу. Відповідну заяву речник відомства Олег Ніколенко опублікував у Facebook.

"Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ з території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватись, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років", – йдеться у повідомленні.

Спікер додав, що щоденні атаки з використанням ракет та безпілотників по українських містах показують, що у Кремлі не розглядають інших сценаріїв, окрім продовження військових дій.

За словами Ніколенка, Київ взяв до уваги слова Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир.

"Щоб полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну і повернути російську армію на російську територію, приєднатися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", – резюмував він.

Заява Орбана

В ефірі місцевого радіо Kossuth прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що влада його країни вважає за необхідне "не допустити контрнаступу української армії" нібито через потенційні великі втрати в лавах ЗСУ.

Глава угорського уряду пояснив свою заяву тим, що Україна може "втратити більше військових, ніж Москва", оскільки, на його думку, "сторона, що наступає, завжди зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється".

"Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб досягти припинення вогню та початку мирних переговорів", — заявив він.

Нагадаємо, 1 червня депутати Європарламенту засудили Угорщину за недотримання нею принципу верховенства права, закликали не виділяти їй фінансування з фондів ЄС та вивчити можливість відмови Будапешту у головуванні у союзі.

В інтерв'ю виданню Bloomberg, опублікованому 23 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не може виграти війну проти Росії.

17 травня міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що Україна загрожує угорському суверенітету через наміри підірвати трубопровід "Дружба", яким російська нафта поставляється в країну.