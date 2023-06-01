Неповага до європейських цінностей: Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням Угорщини

Депутати закликали вивчити можливість позбавити Будапешт права головувати у Єврораді у 2024 році.

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У четвер, 1 червня, депутати Європарламенту засудили Угорщину за недотримання нею принципу верховенства права, закликали не виділяти їй фінансування з фондів ЄС та вивчити можливість відмови Будапешту у головуванні у союзі, повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті органу.

Відповідну резолюцію було прийнято 442 голосами проти 144 при 33 утриманих.

Зазначається, що депутати Європарламенту неодноразово висловлювали стурбованість щодо стану цінностей ЄС в Угорщині, який ще більше погіршився через "навмисні та систематичні зусилля уряду".

У документі засуджуються антиєвропейські кампанії угорського уряду, спрямовані на відволікання уваги від неповаги до європейських цінностей та системної корупції.

Угорщину розкритикував за непрозорість держзакупівель, антимігрантську політику, ставлення до ЛГБТ, порушення прав учителів, соціальних та трудових прав, а також судову реформу, яка, на думку ЄС, ставить під сумнів незалежність цієї гілки влади.

Також євродепутати підкреслили важливу роль головування у Раді ЄС та засумнівалися у можливості Будапешта надійно виконати це завдання з липня по грудень 2024 року з огляду на його нездатність поважати закони та цінності ЄС, а також принцип щирої співпраці.

У пресрелізі процитували слова доповідача парламенту щодо Угорщини Гвендолін Дельбос-Корфілд:

"В черговий раз парламент одностайно висловлює своє глибоке занепокоєння погіршенням ситуації з верховенством права в Угорщині. Розморожування заморожених коштів на даному етапі дало б "Фідес" карт-бланш для продовження її нападок на основні права.

Настав час, щоб Рада розглянула питання про те, чи може держава-член відповідно до процедури статті 7 достовірно обіймати посаду голови ЄС".

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Bloomberg, опублікованому 23 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не може виграти війну проти Росії.

17 травня міністр закордонних справ Петер Сійярто сказав, що Україна загрожує угорському суверенітету через наміри підірвати трубопровід "Дружба", яким російська нафта поставляється в країну.