Неуважение к европейским ценностям: Европарламент принял резолюцию с осуждением Венгрии

Депутаты призвали изучить возможность лишить Будапешт права председательствовать в Евросовете в 2024 году.

Related video

В четверг, 1 июня, депутаты Европарламента осудили Венгрию за несоблюдение ею принципа верховенства права, призвали не выделять ей финансирование из фондов ЕС и изучить возможность отказа Будапешту в председательстве в союзе, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте органа.

Соответствующая резолюция была принята 442 голосами против 144 при 33 воздержавшихся.

Отмечается, что депутаты Европарламента неоднократно выражали обеспокоенность по поводу состояния ценностей ЕС в Венгрии, которое еще больше ухудшилось из-за "преднамеренных и систематических усилий правительства".

В документе осуждаются антиевропейские кампании венгерского правительства, направленные на отвлечение внимания от неуважения к европейским ценностям и системной коррупции.

Венгрию раскритиковал за непрозрачность госзакупок, антимигрантскую политику, отношение к ЛГБТ, нарушения прав учителей, социальных и трудовых прав, а также судебную реформу, которая, по мнению ЕС, ставит под сомнение независимость этой ветви власти.

Также евродепутаты подчеркнули важную роль председательства в Совете ЕС и усомнились в возможности Будапешта надежно выполнить эту задачу с июля по декабрь 2024 года, учитывая его неспособность уважать законы и ценности ЕС, а также принцип искреннего сотрудничества.

В пресс-релизе процитировали слова докладчика парламента по Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд:

"В очередной раз парламент единодушно выражает свою глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с верховенством права в Венгрии. Размораживание замороженных средств на данном этапе дало бы "Фидес" карт-бланш для продолжения ее нападок на основные права.

Настало время, чтобы Совет рассмотрел вопрос о том, может ли государство-член в соответствии с процедурой статьи 7 достоверно занимать пост председателя ЕС".

Напомним, в интервью изданию Bloomberg, опубликованному 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну против России.

17 мая министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за намерений подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в страну.