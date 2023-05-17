Украина угрожает суверенитету Венгрии, — МИД страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина несет угрозу их суверенитету из-за "запрета венгерских школ" и "желания взорвать газопровод "Дружба".

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Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в страну. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 17 мая, пишет Index.

По мнению главы венгерской дипломатии, Украина становится "все более враждебной к Венгрии", потому что с 1 сентября "венгерские школы на Закарпатье не смогут работать", а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.

Кроме того, Сийярто сослался на публикацию The Washington Post, согласно которой украинский президент Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию. Министр назвал угрозу энергообеспечения прямой угрозой суверенитету.

"Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии", – прокомментировал это все Сийярто.

Напомним, в ноябре 2022 Виктор Орбан надел шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой входили украинское Закарпатье и румынская Трансильвания, и в таком виде пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии.

4 мая он призывал экс-президента Дональда Трампа вернуться и сделать США великой страной. По мнению Орбана, если бы Трампа выбрали вместо Джо Байдена, Россия не напала бы на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля рассказал о своем отношении к политике Будапешта — иногда Венгрия демонстрирует "неадекватное поведение".