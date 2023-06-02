Угорщина має намір не допустити контрнаступ ЗСУ: Орбан переконаний, що на Україну чекають втрати

За словами прем'єр-міністра країни, сторона, що наступає, завжди зазнає великих втрат, тому офіційний Будапешт налаштований закликати учасників конфлікту до початку мирних переговорів.

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У п'ятницю, 2 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що влада його країни вважає за необхідне "не допустити контрнаступу української армії" нібито через потенційні великі втрати в лавах ЗСУ. Про це угорський політик заявив у ефірі місцевого радіо Kossuth.

Віктор Орбан пояснив свою заяву тим, що Україна може "втратити більше військових, ніж Москва", оскільки, на його думку, "сторона, що наступає, завжди зазнає більших втрат, ніж та що обороняється".

"Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб досягти припинення вогню та початку мирних переговорів", – заявив прем'єр Угорщини.

Поки що українська сторона ніяк не прокоментувала слова угорського прем'єра, проте речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко пообіцяв журналістам обов'язково заявити про позицію Києва "трохи пізніше".

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною. За словами Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

У свою чергу 23 травня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що прем'єр Угорщини помиляється, заявляючи, що Україна не зможе виграти війну проти Росії.