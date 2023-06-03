"Это кошмар": Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки, — BBC

По словам журналистов, Южная Африка лихорадочно ищет способы избежать встречи с Путиным, возможно, путем переноса саммита БРИКС в другую страну.

Президент России Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Так, страна хотела бы выглядеть стойким послом мира, однако оказалась втянута в ряд международных скандалов. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что все на Западе все больше политиков начинают считать, что у Южной Африки очень теплые отношения с Россией. Более того, подозревают, что ЮАР поддерживает Кремль в его вторжении в Украину и, возможно, даже посылала оружие для ВС РФ.

Один из высокопоставленных южноафриканских чиновников на правах анонимности намекнул в беседе с журналистами, что такое восприятие ситуации неправильное.

"Это кошмар", — сказал он.

Политолог Филани Мтембу также заявил, что никто в правительстве ЮАР не хочет всерьез уходить от США, Великобритании и ЕС.

"Все знают, что это чрезвычайно важные торговые партнеры", — отметил он.

Есть и альтернативное мнение. Как рассказала российский академик из Кейптауна Ирина Филатова, правительство ЮАР поддерживает РФ.

"В этом нет никаких сомнений. Они верят, что мир ускользает из рук Запада, что россияне сильнее и победят, и что они инвестируют в стратегическое будущее, в новый мировой порядок", — сказала она.

Издание пишет, что многие южноафриканцы помнят, как еще советская Москва поддерживала освободительные движения по всей Африке.

Негативные последствия для ЮАР

По словам журналистов, после ссоры с послом США, который обвинил ЮАР в поставках оружия России, южноафриканская валюта, ранд, резко упала по отношению к доллару США. Это плохие новости для страны, которая уже борется с неисправной энергетической системой, хронической безработицей и разрушающейся инфраструктурой.

Кроме того, как сказано в материале, Южная Африка сталкивается с еще одной дипломатической головной болью, поскольку пытается решить, следует ли поддержать приглашение, которое она направила президенту Владимиру Путину, посетить Йоханесбург в августе для участия в саммите БРИКС.

Сообщается, что Международный уголовный суд (МУС) выдал международный ордер на арест Путина за военные преступления в Украине. Если глава Кремля действительно приедет в ЮАР, его обязаны будут арестовать.

По словам журналистов, за кулисами появляется все больше признаков того, что Южная Африка лихорадочно ищет способы избежать встречи с Путиным, возможно, путем переноса саммита в другую страну.

Напомним, что 31 мая СМИ сообщили, что оппозиция ЮАР против, чтобы "нога Путина ступала на землю страны". Оппозиция требует от суда разрешения на арест президента РФ и категорически выступает против изменения закона, который мог бы позволить тому посетить страну.

Кроме того, сообщалось, что ЮАР хочет переписать законы перед саммитом БРИКС. Власти страны раскритиковали Международный уголовный суд за якобы "двойные стандарты".

16 мая президент ЮАР заявил, что Африка готовит дипмиссии в Украину и РФ. Сирил Рамафоса, война в Украине оказала большое влияние на жизнь многих жителей Африки. Так, ухудшилась ситуация в плане продовольственной безопасности, выросли цены на топливо, зерновые культуры и удобрения.