Книгу вернули в библиотеку спустя 17 520 дней: штраф в €5000 отменили (фото)

Бритнский подросток должен был вернуть "Воина Хавелока" Иана Серраиллиера в библиотеку города Гастингс до 14 апреля 1975 года, но принес только в начале 2023-го после объявления библиотечной "амнистии".

Заядлый читатель, который забыл сдать книгу в библиотеку, взятую в 1975 году, наконец-то отнес ее, спустя без малого 50 лет. Об этом сообщает Metro.

За такой проступок пришлось бы заплатить 4 тысячи фунтов стерлингов, потому что опоздание превысило 17 000 дней.

Подросток взял почитать "Воина Хавелока" Иана Серраиллиера в библиотеке города Гастингс (графство Восточный Суссекс) и должен был принести ее до 14 апреля 1975 года, но вернул только в начале 2023-го после объявления библиотечной "амнистии", действовавшей с февраля по март.

Штрафы отменялись для всех, кто вернет больше 750 книг, которые находились на руках. После этого около 240 книг были вновь отданы новым клиентам, по данным местного совета.

Считается, что дольше всего читатель продержал книгу "Воин Хавелока", он пользовался ею 17 520 дней. При 25 пенни за каждый просроченный день пришлось бы заплатить по меньшей мере 4300 фунтов стерлингов (около 5000 евро), если бы не амнистия.

Сюжет произведения Иана Серраиллиера построен вокруг принца в изгнании, который пытается вернуть свой трон и стать королем Дании и Англии.

"Воин Хавелока" Иана Серраиллиера

"Удивительно, что эти книги возвращаются в наши библиотеки. Хотелось бы поблагодарить местных жителей за поиски всех просроченных книг и за то, что они нашли время их вернуть", — заявила представитель местного совета Клэр Доулинг.

Ежегодно местные библиотеки не досчитываются примерно 5 000 книг.

Напомним, что житель США Джим Перри перебирал коробки со старыми вещами и наткнулся на экземпляр книги Бенсона Лоссинга "История Соединенных Штатов", которая была взята в библиотеке в 1927 году.

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