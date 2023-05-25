"Боялась прикоснуться": в библиотеку вернули книгу, взятую напрокат 96 лет назад (видео)

Джим Перри перебирал коробки с вещами, принадлежавшими его покойной жене, когда наткнулся на экземпляр книги Бенсона Лоссинга "История Соединенных Штатов". Мужчина обратил внимание на то, что она была взята напрокат в 1927 году.

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Джим Перри из Калифорнии (США), который вернул библиотечную книгу, просроченную на 96 лет, сказал, что, по его мнению, она была взята дедушкой его покойной жены. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал, что он перебирал коробки с вещами и книгами, принадлежавшими его жене, Сандре Лич Перри, когда наткнулся на экземпляр книги Бенсона Лоссинга "История Соединенных Штатов" из публичной библиотеки Сент-Хелены.

Перри сказал, что, по его мнению, книгу взял Джон Маккормик, дедушка его супруги, в 1927 году. На момент проката просроченный платеж составлял пять центов. Таким образом мужчина задолжал этой библиотеке 1 756 долларов. Однако, в 2019 году библиотека отменила этот штраф.

Книга, написанная Бенсоном Лоссингом, выставлена в стеклянном шкафу Фото: CBS News

Крис Крейден, которая работает в библиотеке Сент-Хелены более 30 лет рассказала, что никогда не сталкивалась с просроченной книгой, подобной той, которую загадочный мужчина подбросил на стойку регистрации в начале мая.

Когда сотрудник впервые передал ей книгу, Крейден, ныне директор библиотеки, сказала, что знала, что она старая, но не совсем понимала, насколько. По ее словам она разваливалась на части.

"Мне было страшновато прикасаться к ней", — сказала американка.

Книга, написанная Бенсоном Лоссингом, была возвращена в библиотеку и выставлена у входа в здание в стеклянном шкафу.

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