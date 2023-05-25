"Боялася доторкнутися": до бібліотеки повернули книгу, взяту напрокат 96 років тому (відео)

Джим Перрі перебирав коробки з речами, що належали його покійній дружині, коли натрапив на екземпляр книги Бенсона Лоссінга "Історія Сполучених Штатів". Чоловік звернув увагу на те, що вона була взята напрокат у 1927 році.

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Джим Перрі з Каліфорнії (США), який повернув бібліотечну книгу, прострочену на 96 років, сказав, що, на його думку, вона була взята дідусем його покійної дружини. Про це пише UPI.

Американець розповів, що він перебирав коробки з речами та книгами, що належали його дружині, Сандрі Ліч Перрі, коли натрапив на екземпляр книги Бенсона Лоссінга "Історія Сполучених Штатів" із публічної бібліотеки Сент-Хелен.

Перрі сказав, що, на його думку, книгу взяв Джон Маккормік, дідусь його дружини, 1927 року. На час прокату прострочений платіж становив п'ять центів. Таким чином чоловік заборгував цій бібліотеці 1756 доларів. Однак у 2019 році бібліотека скасувала цей штраф.

Книга, написана Бенсоном Лоссінгом, виставлена у скляній шафі Фото: нос

Кріс Крейден, яка працює в бібліотеці Сент-Хелени понад 30 років, розповіла, що ніколи не стикалася з простроченою книгою, подібною до тієї, яку загадковий чоловік підкинув на стійку реєстрації на початку травня.

Коли співробітник уперше передав їй книгу, Крейден, нині директор бібліотеки, сказала, що знала, що вона стара, але не зовсім розуміла, наскільки. За її словами, вона розвалювалася на частини.

"Мені було страшнувато торкатися до неї", — сказала американка.

Книга, написана Бенсоном Лоссінгом, була повернута до бібліотеки й виставлена біля входу до будівлі у скляній шафі.

Раніше Фокус писав, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.