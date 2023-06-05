В Алтайском крае РФ взрыв на подстанции: вспыхнул масштабный пожар, — росСМИ (видео)

По данным росСМИ, перед возгоранием на подстанции произошел взрыв трансформатора. Что стало его причиной сейчас выясняется.

На подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае произошел крупный пожар. Без электричества и воды осталось несколько населенных пунктов района. Об этом сообщает российское медиа SHOT.

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют возгорание. Причины ЧП неизвестны.

По предварительным данным, перед возгоранием на подстанции произошел взрыв трансформатора. Что стало его причиной, сейчас выясняется. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время власти не комментировали инцидент.

Напомним, что 31 мая в округе Орехово-Зуевопод Москвой горел торговый центр из-за неисправной проводки на втором этаже. А 30 мая в подмосковном Осташево слышали взрывы, после которых загорелся спиртзавод.

Фокус уже писал об атаке беспилотником на Афипский НПЗ на севере Краснодарского края. На предприятии горела установка по перегонке мазута.