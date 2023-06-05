Разделить не получится: Лукашенко назвал Калининградскую область РФ "своей" (видео)

По словам белорусского политика, жители Калининградской области являются самыми близкими людьми для белорусов. Именно Беларусь отвечала за этот регион во времена Советского Союза.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым заявил, что всегда называл этот регион "своим". Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что именно Беларусь отвечала за Калининградскую область во времена Советского Союза.

"Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей", — сказал он.

Кроме того, как пишет "Белта", Лукашенко заявил, что жители Калининградской области являются самыми близкими людьми для белорусов. По его словам, Запад якобы на протяжении всего 2022 года пытался ограничить связи Минска с российским регионом, но у него ничего не вышло.

"Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что некие "безумцы" на Западе уже не в первый раз пытаются объявить России и Беларуси экономическую войну.

"Мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы — Беларуси и России", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 1 июня Лукашенко назвал "единственную ошибку" России в войне. Белорусский политик сожалеет, что Россия не начала войну против Украины до 2014 года, поскольку, по его мнению, украинский народ не был готов к борьбе.

Также 30 мая сообщалось, что Лукашенко уволил главного пограничника Беларуси за "толкание" старого УАЗа. Вместо Анатолия Лаппо пост займет Константин Молостов, выпускник Погранакадемии ФСБ. Кадровой перестановке могло помочь видео, на котором белорусские пограничники перемещают вручную старое авто.