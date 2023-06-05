Узнала о симптомах на YouTube: у женщина обнаружили редкую болезнь (фото)

Алиса Вандеркрюйссен считала себя "кривоногой". Из ее ног выкачали более 6,5 литров жидкости после того, как она обнаружила у себя редкое заболевание, посмотрев видео на YouTube.

28-летней Алисе Вандеркрюйссен из Ройал Оук, штат Мичиган (США), было диагностировано редкое заболевание о симптомах которого она узнала на YouTube. Женщине сделали операцию. Об этом пишет The Mirror.

В 17 лет женщина заметила, что, хотя она ведет здоровый образ жизни, ее руки, ноги и живот начали увеличиваться.

Врачи предполагали, что у нее проблемы с весом, и давали ей брошюры о диете и физических упражнениях. Но Алиса придерживалась здорового питания, регулярно занималась спортом и даже пробовала препараты для похудения, но ее конечности продолжали расти и причинять ей боль.

Она считает, что из-за своего заболевания она набрала около 50 фунтов (почти 23 кг). Алиса решила, что у нее может быть хроническое заболевание липоэдема, аномальное скопление жира, после просмотра видеоролика на YouTube. В ноябре прошлого года ей был поставлен официальный диагноз.

Врачи сказали Алисе, что ей потребуется шесть операций по удалению липоэдематозных узелков, из которых на сегодняшний день у нее остался один.

"Я всегда была активной и довольно подтянутой, а потом без каких-либо изменений в образе жизни я начала становиться все больше и больше. Это выглядит так вроде я становлюсь толще, поэтому вам постоянно ставят диагноз "ожирение". Я наткнулась на это на YouTube и заговорила об этом с врачом после того, как посмотрела влог об этом. Я задалась вопросом, почему я отношусь ко всему, что она говорит", — рассказала девушка.

До постановки диагноза неизвестное заболевание Алисы причиняло ей постоянную боль Фото: SWNS

До постановки диагноза неизвестное заболевание Алисы причиняло ей постоянную боль. Она с трудом справлялась с повседневными делами, например, с походом на работу, и говорит, что чувствовала себя "как в скафандре".

"До постановки диагноза я думала, что у меня просто толстые ноги и целлюлит. Но на ощупь они стали бугристыми, как будто образовались узелки. Это похоже на опухоли, образующиеся под кожей. Все места, где был жир, ощущались именно так. Это вредно, так как это прогрессирующая болезнь. Она постоянно растет. Это было сильное давление на колени — у меня было так много наростов", — добавила женщина.

Алиса придерживалась здорового образа жизни и начала принимать свою внешность, не замечая никаких изменений до того, как ей поставили диагноз.

"Я постоянно худела. У меня был личный тренер, и я посмотрела на свои фотографии до, а потом посмотрела на себя через шесть месяцев, и я выглядела еще хуже. У меня тоже была строгая диета, но я все равно не могла взять себя в руки. Я испытала огромное облегчение, когда мне поставили диагноз, но в то же время было грустно, так как я думала, что могла бы получить гораздо больше удовольствия, так как была слишком сосредоточена на внешности", — рассказала британка.

Конечности британки продолжали расти и причинять ей боль Фото: The Mirror

После постановки диагноза Алиса решила удалить липоэдематозные узелки и отправилась за пределы штата в специализированный центр Lipedema Surgery Centre, Розуэлл, Джорджия, для проведения операции. За первую операцию Алисе пришлось выложить 8000 долларов, но остальные операции покрываются страховкой.

"Мне сказали, что меня могут направить к пластическому хирургу и что единственный вариант избавиться от этой проблемы — это операция. Это называется липосакция с помощью воды. Они берут шланг с водой и разбивают узелки под кожей, а затем отсасывают их", — сказала Алиса.

Женщина говорит, что чувствует облегчение после первого раунда операций.

"Я стараюсь больше сосредоточиться на том, как я себя чувствую, а не на том, как я выгляжу. Будет здорово, если мне будет легче найти свой размер в магазинах, я буду чувствовать больше энергии и ходить без боли", — добавила британка.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.