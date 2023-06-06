Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика

Кремль наградил главу Республики Сербской за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной и укрепление партнерства с Республикой Сербской.

Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского.

Об этом говорится в президентском указе на официальном портале правовой информации.

Президент Республики Сербской удостоен награды за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной, а также укрепление партнерства с Республикой Сербской, отмечается в документе.

Ранее 23 мая Путин принял Додика в Кремле и поблагодарил его за "нейтральную позицию по событиям на Украине", сообщает агентство "Интерфакс".

"Республика Сербская остается упорной в своей позиции: (против – ред.) политики, которая пытается перебросить вину только на одну сторону. Мы же считаем, что РФ упорно боролась за рамки безопасности и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать СВО. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась. Мы, конечно, все хотим, чтобы был мир", – сказал Додик.

Напомним, 12 января глава Республики Сербской Милорад Додик объявил украинского посла в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом". В ответ на это спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко указал, что у Додика нет полномочий для принятия подобных решений.

6 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в Twitter, в котором потребовал у Милорада Додика вернуть старинную украинскую икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову.