Украина продолжает требовать от Додика вернуть похищенную икону, - Кулеба

Глава МИДа Украины заявил, что боснийский политик "лжет" касательно иконы, якобы украденной из оккупированного Луганска.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжает настаивать у себя в Twitter, что икона, которую председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИДа России Сергею Лаврову, является украинской. Он отметил, что эта реликвия уже "обожгла руки даже российским дипломатам", и те от нее открестились, однако боснийский политик "продолжает врать" касательно нее.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возврата иконы", — написал Кулеба.

Отметим, 5 января Милорад Додик на пресс-конференции заявил, что вернет якобы похищенную в оккупированном Луганске икону, однако не Украине, а тем, от кого ее получил. Во время выступления глава президиума Боснии и Герцеговины в очередной раз подчеркнул, что реликвия якобы является "фамильной", а "власть в Украине не ищет ее".

В конце декабря 2020 года сообщалось, что икону из оккупированного Луганска мог вывезти президент ветеранов Республики Сербия Душко Вукотич – он же якобы и подарил ее главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, который, в свою очередь, передарил ее Лаврову.

Напомним, Милорад подарил эту икону главе МИДа РФ во время официального визита российского дипломата в Боснию и Герцеговину 14-го декабря 2020 года. Известно, что иконе порядка трех сотен лет, киот позолочен, а на обратной стороне есть штамп "УРСР", подтверждающей подлинность иконы, а также принадлежность историческому и культурному фонду Украины.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Киев направил ноту протеста, в ответ на которую в администрации Милорада Додика заявили, что икона не краденая, а фамильная.