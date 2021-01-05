В Боснии и Герцеговине пообещали вернуть похищенную в Луганске икону, но не Украине

Глава президиума страны хочет отдать реликвию тем, от кого ее получил.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообещал вернуть похищенную в Луганске икону, но не Украине, а тем, кто преподнес ему раритетный подарок.

Об этом написал "Балканский обозреватель".

В частности, глава президиума страны дал пресс-конференцию после выхода из больницы, где почти месяц лечился от COVID-19. Именно во время его лечения разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИД России Сергею Лаврову украинской иконы.

Додик утверждает, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина якобы никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", – сказал он.

Глава президиума пообещал вернуть реликвию тем, от кого он ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что икону из оккупированного Луганска мог вывезти президент ветеранов Республики Сербия Душко Вукотич – он же якобы и подарил ее главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, который, в свою очередь, передарил ее Лаврову.

В конце декабря Киев призвал Боснию и Герцеговину немедленно отдать Украине 300-летнюю икону Святителя Николая, которую вывезли с территории оккупированного Луганска после 2014 года.