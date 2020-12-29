Босния заявила, что украинская икона Николая не краденная, а фамильная

Украина пытается привлечь Интерпол, для установления данных о лицах, причастных к краже иконы, а также выяснения обстоятельств и точного времени произошедшего.

Киев призвал Боснию и Герцеговину немедленно отдать Украине 300-летнюю икону Святителя Николая, которую по предварительным данным, вывезли с территории оккупированного Луганска, после 2014 года. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", – отметил Николенко во вторник, 29 декабря.

По словам официального представителя украинского МИДа, "полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной", а также "уважение суверенитета и территориальной целостности" Украины.

Спикер внешнеполитического ведомства уточнил, что Украина на официальном уровне профильных ведомств, включая ГПУ и Нацполицию, в настоящее время пытается привлечь Интерпол, для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

Босния же, в свою очередь на официальном уровне опровергла обвинения в незаконном вывозе иконы, на уровне Президиума заявив, что та является фамильной реликвией, и что она якобы находилась в Боснии еще до 2014 года.

Как передает "РБК-Украина" со ссылкой на слова Николенко: "Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика проинформировал посольство Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях его вступления в собственность остается открытым", – отметил спикер украинского МИДа.

Напомним, недавно стало известно, что икону из оккупированного Луганска мог вывезти президент ветеранов Республики Сербия Душко Вукотич – он же якобы и подарил ее главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, который, в свою очередь, передарил ее Лаврову.