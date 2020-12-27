Старинную икону из Луганска могли вывезти в Боснию через Россию, – СМИ

Предположительно реликвию мог вывезти из Донбасса президент ветеранов Республики Сербия.

Украинская 300-летняя икона Святителя Николая, которую подарили глав МИД РФ Сергею Лаврову, могла быть вывезена из Донбасса в Боснию и Герцеговину через Россию. Об этом сообщает крупнейшая еженедельная газета Боснии и Герцеговины Dnevni avaz.

По данным издания, икону из оккупированного Луганска мог вывезти президент ветеранов Республики Сербия Душко Вукотич. Он подарил ее главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Такое мнение высказал экс-глава ассамблеи ветеранов Сербии Драган Савич.

Вукотич отказался подтверждать или опровергать заявление.

"Я не собираюсь защищаться и этим кормить разных безумцев. Все знают, в том числе и я, что Интерпол работает над этим делом. Это самое большое охранное агентство в мире. Пусть люди делают свое дело. Я всегда доступен для них, а также для всех агентств в стране", – сказал Вукотич.

Напомним, Киев потребовал у Боснии вернуть Украине старинную икону Святителя Николая, которая, предположительно, имеет украинское происхождение, и которую ранее председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Также украинское диппредставительство требует от официального Сараево предоставить Киеву информацию о том, каким образом икона вообще попала из украинского Луганска на территорию Боснии.

Перед этим в международных СМИ появилась информация о том, что 300-летняя позолоченная икона, которая является объектом украинского культурного наследия, и маркирована печатью УССР, была подарена Лаврову, во время его официального визита в страну, 14-го декабря. Киев тут же направил ноту протеста, в ответ на которую, в администрации Милорада Додика заявили, что икона не краденная, а фамильная.