Додик назвал украинского посла "нежелательным лицом" в Республике Сербской: реакция МИД Украины

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, заявление Милорада Додика является "ничтожным" и не заслуживающим внимания.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил украинского посла в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом". В ответ на это спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко указал в своем Facebook на то, что у Додика нет полномочий для принятия подобных решений.

"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за границей пытаются это представить, как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынужденные объяснить — это т.н. "решение" ничтожно", — написал Николенко.

Спикер украинского МИД объяснил, что Василий Кирилич не является послом в государственном образовании Республика Сербская. Дипломат имеет соответствующую аккредитацию в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе.

"У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", — заявил спикер.

Отметим, что высказывание Милорада Додика было реакцией на замечание со стороны Василия Кирилича. Украинский посол раскритиковал присуждение Владимиру Путину награды "За особую патриотическую заботу и любовь", назвав Додика и Путина террористами.

"Для РС большая честь, что Путин выразил готовность получить такую награду", — утверждал Милорад Додик.

Напомним, что 6 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в Twitter, в котором потребовал у Милорада Додика вернуть старинную украинскую икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В свою очередь в администрации Милорада Додика настаивают на том, что икона Святителя Николая, которую президент Республики Сербской подарил Сергею Лаврову, является фамильной. В ведомстве отвергли заявление украинской стороны о том, что реликвия была вывезена из Луганска.

Фокус также писал о том, что по мнению аналитиков компании Stratfor, Россия заинтересована в дестабилизации ситуации на Балканах. Эксперты указывают на то, что призывы Милорада Додика к проведению референдумов напоминают крымский сценарий.