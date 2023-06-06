"Произведение искусства": белорусские пограничники похвалили украинское сало (видео)

На украинско-белорусской границе транслируют аудиозапись, в которой блюдо называют "чемпионом" и "шедевром". В СтратКоме ВСУ отметили, что смысл такой агитации неизвестен.

Белорусские пограничники решили "потроллить" украинских визави и после сообщений об украинском борще воспроизвели на границе аудиозапись в котором восхваляется украинское сало. Соответствующее видео 6 июня опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Не забывайте, что наше белорусское сало очень похоже на ваше украинское сало. Конечно, украинское сало вне конкуренции. Это воистину сало-чемпион. Сало-шедевр. Сало-произведение искусства", — говорится в обращении белорусов к украинским пограничникам.

В СтратКоме отметили, что смысл такой агитации неизвестен, а методы белорусских пограничников — очень сомнительны.

"Сомнительный результат, который подчеркивает низкие способности пропагандистов РБ и их кураторов из РФ", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 2 июня сообщалось, что белорусские пограничники пытались переманить украинских коллег борщом, однако им дали понять, что пока те помогают РФ, у украинцев нет ничего общего с белорусами.

Ранее, 25 апреля, стало известно что украинские пограничники включают белорусским коллегам сирену воздушной тревоги, чтобы показать, каково это украинцам слышать вой сирены по нескольку раз в день.