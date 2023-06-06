Вели в стране разведку: Финляндия высылает девять российских дипломатов

Министерство иностранных дел Финляндии уведомит российского посла о депортации его подчиненных.

Девять сотрудников российского посольства были высланы из Финляндии правительством после обнаружения их участия в разведывательной деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом. Об этом сообщает издание Yle.

Решение о высылке девяти сотрудников российского посольства в Финляндии было принято министерским комитетом по внешней политике и политике безопасности при президенте и правительстве Финляндии.

Полиция безопасности Финляндии подчеркнула, что депортация отвечает контрразведывательным целям. Также в спецслужбе отметили, что "это серьезная неудача для российской разведки в Финляндии".

Между Москвой и Хельсинки наблюдается повторное дипломатическое противостояние. Ранее Россия выразила недовольство в связи с "нападением" на свое консульство в Финляндии, после чего заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в стране. Финляндия направила официальную ноту в ответ на это действие России, выражая свое недовольство.

30 мая Министерство иностранных дел России пригласило финского посла Антти Хелантеря на встречу, где ему было сообщено о закрытии с 1 июля канцелярии российского посольства в городе Лаппеенранта.

Кроме того, с 1 июля прекратят свою работу отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, которые функционировали с начала 1990-х годов.

Напомним, что 13 апреля сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями животного или птицы.

30 ноября 2022 года посылка, которая была предназначена для украинского посла в Испании, сдетонировала в руках коменданта, охранявшего здание дипломатического ведомства. Сотрудник посольства получил незначительные ранения.