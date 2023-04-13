Посольство Франции в Москве получило посылку с костями, — росСМИ

Почтовое отправление просветили сканером и передали полицейским.

Related video

В среду, 12 апреля, сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями животного или птицы. Об этом пишет российское государственное агентство ТАСС.

"По предварительной информации, это кости животного. Посылка была упакована в пакет", – цитирует ТАСС слова своего источника. По его словам, на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Telegram-канал "Mash" сообщает, что посылку отправил житель Судака из временно оккупированного Крыма, который называет себя Пьер Нотарианни (созвучно с именем итальянского кинопродюсера Пьетро Нотарианни). Уточняется, что отправитель уже совершал нечто подобное летом прошлого года.

Также отмечается, что почтовое отправление не вскрывали, а проверили его сканером, и обнаружили кости животного или птицы. После этого коробку передали правоохранительным органам.

Напомним, 30 ноября 2022 года посылка, которая была предназначена для украинского посла в Испании, сдетонировала в руках коменданта, охранявшего здание дипломатического ведомства. Сотрудник посольства получил незначительные ранения.

Также СМИ сообщали, что в Казахстане женщина получила коробку, набитую марихуаной, вместо туфель. Выяснилось, что курьер перепутал посылки и принес женщине чужую коробку.