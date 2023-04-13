Посольство Франції в Москві отримало посилку з кістками, — росЗМІ

Поштове відправлення просвітили сканером та передали поліцейським.

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У середу, 12 квітня, співробітники посольства Франції у російській столиці отримали посилку з кістками тварини чи птиці. Про це пише російська державна агенція ТАСС.

"За попередньою інформацією, це кістки тварини. Посилка була упакована в пакет", — цитує ТАСС слова свого джерела. З його слів, на місце події викликали співробітників поліції.

Telegram-канал "Mash" повідомляє, що посилку відправив житель Судака з тимчасово окупованого Криму, який називає себе П'єр Нотаріанні (співзвучно до імені італійського кінопродюсера П'єтро Нотаріанні). Уточнюється, що відправник уже робив щось подібне влітку минулого року.

Також зазначається, що поштове відправлення не розкривали, а перевірили його сканером, та виявили кістки тварини чи птиці. Після цього коробку передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, 30 листопада 2022 року посилка, яка була призначена для українського посла в Іспанії, здетонувала в руках коменданта, що охороняв будівлю дипломатичного відомства. Співробітник посольства отримав незначні поранення.

Також ЗМІ повідомляли, що в Казахстані жінка отримала коробку, набиту марихуаною, замість туфель. З'ясувалося, що кур'єр переплутав посилки та приніс жінці чужу коробку.