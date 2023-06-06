"Родители разозлятся": девочка потратила все семейные сбережения на мобильную игру

Мама девочки проверила свой банковский счет и обнаружила, что на нем почти нет денег. По словам дочери, она просто привязала ее карточку к своему телефону, не зная что будет дальше.

В Китае 13-летняя девочка из провинции Хэнань потратила все сбережения своих родителей в размере 449 500 юаней (64 тысячи долларов), играя в игру на мобильном телефоне. Об этом пишет South China Morning Post.

Ребенок заметил банковскую карточку своей матери и без разрешения использовал ее для финансирования своей игры. Один из учителей обратился к матери девочки, когда заметил, что она часто проводит время за своим телефоном и начал опасаться, что она могла играть в платные игры.

Женщина проверила свой банковский счет и обнаружила, что на нем почти нет денег. Вероятно, около 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов) было потрачено на покупку игр для других одноклассников.

"Когда они попросили меня заплатить за их игры, я заплатила, несмотря на нежелание", — сказала девочка.

Женщина проверила свой банковский счет и обнаружила, что на нем почти нет денег Фото: Weibo

Школьница постаралась скрыть эту информацию от своего учителя, потому что "ее родители разозлятся", когда узнают всю правду.

Китаянка сообщает, что ее дочь удалила все транзакции через телефон.

Издание отмечает, что за четыре месяца девушке удалось потратить около 120 000 юаней (16 800 долларов) на сами игры и 210 000 юаней (29 400 долларов) на внутриигровые покупки. Девочка утверждала, что не знала ни о деньгах, ни об их происхождении, и когда нашла карту, просто привязала ее к своему телефону.

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