Был в маске: мужчина ограбил магазин, используя пистолет от игровой приставки (фото)

Дэвид Далесандро был одет в парик, маску и толстовку, а пистолет из видеоигры он покрасил в черный цвет, чтобы он выглядел более реалистично.

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В США 25-летний Дэвид Далесандро ворвался в магазин Kwik Stop в Шароне, угрожая игрушечным пистолетом кассиру и требуя деньги. Об этом пишет New York Post.

На мужчину из Южной Каролины надели наручники и предъявили обвинения в вооруженном ограблении после того, как он якобы ограбил продавца магазина, используя игровой пистолет Nintendo "Duck Hunt", сообщает офис шерифа округа Йорк.

Далесандро был одет в парик, маску и толстовку, а пистолет из видеоигры он покрасил в черный цвет, чтобы он выглядел более реалистично. Войдя в магазин мужчина поднял рубашку, чтобы показать фальшивое оружие, торчащие из пояса его брюк, сказали в управлении.

Сотрудник магазина снял с кассы около 300 долларов и передал их грабителю, который скрылся с места преступления. Помощники шерифа вскоре нашли его недалеко от Kwik Stop на парковке магазина Dollar General. Они нашли игровой пистолет в его брюках и арестовали его.

Войдя в магазин мужчина поднял рубашку, чтобы показать фальшивое оружие Фото: York County Sheriff's Office

Издание отмечает, что Далесандро был помещен в следственный изолятор округа Йорк по обвинению в вооруженном ограблении с применением смертоносного оружия, ношении маски и мелкой краже на сумму менее 2 000 долларов.

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