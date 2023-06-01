Був у масці: чоловік пограбував магазин, використовуючи пістолет від ігрової приставки (фото)

Девід Далесандро був одягнений у перуку, маску та толстовку, а пістолет з відеоігри він пофарбував у чорний колір, щоб він виглядав більш реалістично.

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У США 25-річний Девід Далесандро увірвався до магазину Kwik Stop у Шароні, погрожуючи іграшковим пістолетом касиру та вимагаючи гроші. Про це пише New York Post.

На чоловіка з Південної Кароліни одягли наручники й звинуватили у збройному пограбуванні після того, як він нібито пограбував продавця магазину, використовуючи ігровий пістолет Nintendo "Duck Hunt", повідомляє офіс шерифа округу Йорк.

Далесандро був одягнений у перуку, маску та толстовку, а пістолет з відеоігри він пофарбував у чорний колір, щоб він виглядав більш реалістично. Увійшовши до магазину чоловік підняв сорочку, щоб показати фальшиву зброю, яка стирчала з пояса його штанів, сказали в управлінні.

Співробітник магазину зняв із каси близько 300 доларів і передав їх грабіжнику, який втік із місця злочину. Помічники шерифа невдовзі знайшли його неподалік Kwik Stop на стоянці магазину Dollar General. Вони знайшли ігровий пістолет у його штанах та заарештували його.

Увійшовши до магазину чоловік підняв сорочку, щоб показати фальшиву зброю Фото: York County Sheriff's Office

Видання зазначає, що Далесандро був поміщений до слідчого ізолятора округу Йорк за звинуваченням у збройному пограбуванні із застосуванням смертоносної зброї, носіння маски та дрібної крадіжки на суму менше ніж 2 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.