"Это должно было быть безопасное место": в США произошла стрельба на выпускном, есть погибшие

Двоих мужчин злоумышленник застрелил на месте, еще один погиб в результате полученного ранения. В полиции поступок убийцы назвали "трусливым".

В США вооруженный мужчина устроил стрельбу на выпускном. Он застрелил двух человек и ранил еще пятерых на месте. Об инциденте со ссылкой на пресс-конференцию временного начальника полиции Ричмонда Рика Эдвардса рассказали в Reuters 7 июня.

Как известно, 6 июня вооруженный четырьмя пистолетами мужчина стрелял в толпу вблизи места проведения церемонии вручения дипломов в средней школе в американском городе Ричмонд в штате Вирджиния. По данным полиции, 19-летний злоумышленник знал одну из жертв, в которую выстрелил среди толпы. В СМИ написали, что ему могут предъявить обвинения в двух убийствах второй степени.

"Когда такая толпа, невинные люди попадают в хаос, и именно это произошло сегодня. Очевидно, что это должно было быть безопасное место… Это просто невероятно трагично, что кто-то решил прихватить оружие во время этого инцидента и посеять террор на наше сообщество", — заявил Эдвардс.

Он назвал поступок преступника "отвратительным и трусливым", ведь конфликт только с одним человеком вылился в стрельбу в толпе. По информации полиции, погибшими были мужчины 18 и 36 лет. Сообщения медиа о том, что они были отцом и сыном, руководитель не подтвердил.

Журналисты передали, что один из раненых — 31-летний мужчина — получил несовместимые с жизнью травмы, а четверо других — 14, 32, 55 и 58 лет — выжили.

Кроме того, по словам Эдвардса, в результате стрельбы пострадала 9-летняя девочка, которую во время хаоса сбила машина. Также, как проинформировал правоохранитель, много людей получили травмы в результате падений.

В СМИ рассказали, что подозреваемый скрылся с места преступления пешком, однако был схвачен полицейскими.

Напомним, 3 мая произошла стрельба в начальной школе "Владислав Рыбникар" в Белграде. Журналисты проинформировали, что в результате инцидента погибли 10 человек. По данным СМИ, ученик под действием наркотиков расстрелял учительницу, охранника и 8 детей из-за плохой оценки.

Ранее, 15 апреля, злоумышленник застрелил более шести подростков на праздновании Дня рождения в США.