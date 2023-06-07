Собирали лекарственные травы: в КНДР дети подарили армии реактивные системы залпового огня

Пожертвованные РСЗО назвали "Соньон", что в переводе с корейского означает "мальчик". После церемонии вручения их отправили в воинские части страны.

В Северной Корее детская организация преподнесла "оригинальный" подарок армии КНДР — к 77-летию со дня своего основания подарила реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает издание Yonhap.

"Корейский детский союз (KCU) сделал пожертвования на церемонии во вторник в Пхеньяне после того, как принял участие в рабочем движении, направленном на помощь в сохранении оружия. Рабочее движение было организовано для сбора средств для северокорейской армии путем использования детского и женского труда для сбора лекарственных трав и сбора остатков урожая и железного лома", — говорится в сообщении.

Пожертвованные ракетные установки назвали "Соньон", что в переводе с корейского означает "мальчик". После церемонии вручения их отправили в воинские части страны. Детали по поводу систем вооружения не уточняются.

Детский корейский союз был основан в 1946 году, и является молодежной организацией, состоящей из детей от 7 до 14 лет. Она насчитывает около 3 млн. членов.

Напомним, что в Северной Корее сотрудников городской администрации Пхеньяна и студентов отправили работать на рисовые поля после того, как руководители разведслужб сообщили, что в прошлом году в стране выросли в три раза случаи голодной смерти.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и страдает бессонницей.