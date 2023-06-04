К работам "доброй воли" в Северной Корее привлекли и российских дипломатов. Впоследствии СМИ показали пропагандистские фотографии сотрудников консульства на овощной ферме недалеко от города Нампхо.

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В Северной Корее сотрудников городской администрации Пхеньяна и студентов отправили работать на рисовые поля после того, как руководители разведслужб сообщили, что за минувший год случаи голодных смертей в стране выросли втрое. Об этом сообщает The Mirror.

Правительственных чиновников и студентов из столичного региона направили в провинцию Хванхэ, сообщают южнокорейские СМИ.

К таким работам "доброй воли" призвали даже российских дипломатов. Впоследствии были показаны пропагандистские фотографии сотрудников консульства, работающих на овощной ферме недалеко от города Нампхо.

К такой инициативе прибегли после того, как руководители южнокорейской разведки сообщили, что голодных смертей в КНДР за год стало втрое больше.

Элита помогла прополоть поле на овощной ферме Кочанг

Цены на кукурузу в Северной Корее выросли на 60%, а рис подорожал на 30% по сравнению с прошлогодним периодом.

При Ким Чен Ын страдает ожирением, а его весе доходит до 140 кг.

Южную часть Хванхэ называют "житницей" Северной Кореи, поскольку здесь меньше гор, чем в большей части страны, что больше подходит для ведения сельского хозяйства.

На провинциальных фермах сооружаются жилые помещения для всех добровольцев, которые едут из столицы Пхеньяна, где жить относительно комфортно.

Сообщается, что сельскохозяйственные угодья переполнены добровольцами.

Об участии в таких работах российских дипломатов сообщили некоторое пропагандистские СМИ Северной Кореи, в частности, Rodong Sinmun.

Напомним, что разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и страдает бессонницей.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын поддержал путинское вторжении в Украину. Северокорейский диктатор поздравил своего коллегу из РФ с 9 мая и поддержал вторжение войск РФ в Украину.