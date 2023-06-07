В РФ экс-депутат избежал наказания за жестокое убийство жены, вступив в ЧВК "Вагнер", — росСМИ

В марте прошлого года бывший депутат жестоко убил свою супругу ножом из-за бытовой ссоры. В суде он признался и получил более 9 лет колонии строгого режима, которых смог избежать, записавшись в наемники к Пригожину.

Бывший депутат из Красноярского края Александр Хаконов, который был осужден за убийство бывшей жены, смог избежать колонии вступив в военную организацию ЧВК "Вагнер". Об этом 7 июня сообщает российское издание Медуза — LIVE.

По информации российского издания NGS24.RU, Хаконов не смог обжаловать приговор за убийство жены и получил 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, однако колонии он избежал, так как уже отправился принимать участие в войне в Украине.

Убийство жены: подробности

В марте 2022 года бывший депутат Тасеевского районного совета Александр Хаконов убил свою супругу. Известно, что убийство произошло на почве семейной ссоры, которая возникла под влиянием совместно распитого алкоголя.

35-ти летняя женщина якобы оскорбила мужское достоинство своего супруга, после чего возник конфликт и разгневанный Хаконов нанес ей несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Затем он отвел тело в лес где присыпал его снегом и ветками, где оно было обнаружено спустя несколько дней. В суде Хаконов признался в убийстве, в результате чего был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима. До исполнения приговора суда он прибывал в СИЗО, откуда смог перейти под вербовку частной военной компании "Вагнер".

Напомним, в ноябре 2022 года согласно данным ФСИН РФ, за период с сентября по октябрь 2022 года численность заключенных в российских мужских колониях уменьшилась на 23 тысячи человек, что стало рекордом. Данные обстоятельства связывают с активной вербовкой в ЧВК "Вагнер".

Также напомним. что в начале февраля 2023 года ЧВК "Вагнер" возобновила масштабную вербовку среди заключенных, предлагая им контракт для участия в боевых действиях в Украине. Однако желающих стало гораздо меньше, чем в прошлом году.