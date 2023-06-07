Украинские пограничники высмеяли пафосные снимки с учений белорусских ССО (фото)

Служащие ГПСУ обратили внимание на то, что белорусские военные не снимают крышки прицелов во время учений.

Беларусь решила опубликовать пафосные фотографии учений Сил специальных операций. Однако попытка оказалась неудачной. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), опубликованном 7 июня.

Фото: ГПСУ

Так, ГПСУ опубликовала фотографию из сообщения Министерства обороны Беларуси, на которой видно, как один из солдат сил спецопераций смотрит в прицел, который имеет закрытую крышку. Подпись к фото говорит о "экипировке, позволяющей военным выполнять задачи в полном объеме".

Пограничники иронично отмечают, что Минобороны Беларуси демонстрирует, как их силы специальных операций "усиливают южную границу Беларуси".

Напомним, 6 июня сообщалось, что белорусские пограничники решили "потроллить" украинских визави и после сообщений об украинском борще воспроизвели на границе аудиозапись в котором восхваляется украинское сало.

Ранее, 2 июня сообщалось, что белорусские пограничники пытались переманить украинских коллег борщом, однако им дали понять, что пока те помогают РФ, у украинцев нет ничего общего с белорусами.

Также напомним, 25 апреля, стало известно, что украинские пограничники включают белорусским коллегам сирену воздушной тревоги, чтобы показать, каково это украинцам слышать вой сирены по нескольку раз в день.