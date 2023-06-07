В Узбекистане полиция устроила целую спецоперацию, чтобы снять флаг Украины с балкона (фото)

Сперва сотрудники МЧС пытались снять флаг с помощью пожарной лестницы, но ее длины не хватило. Пришлось вызывать кран.

Житель Ташкента Реджеп Латипов решил повесить флаг Украины на балконе своей квартиры. Однако в его отсутствие правоохранительные органы с помощью крана поднялись на 8-й этаж и сняли флаг, который висел там уже более года. Владелец квартиры намерен обратиться в органы внутренних дел по поводу нарушения неприкосновенности жилища. Об этом 7 июня пишет "Газета.uz"

Событие имело место днем 24 мая в жилом комплексе "Новомосковская" компании Golden House в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Реджеп прислал журналистам фотографии, на которых видно, как два человека в штатском с помощью подъемного крана пожарной машины поднимаются на балкон квартиры на 8-м этаже и снимают флаг Украины. На другом снимке можно заметить сотрудника в камуфляжной форме, который наблюдает за процессом.

Фото: gazeta.uz Фото: gazeta.uz

Реджеп Латипов сообщил, что в настоящий момент он находится с супругой на отдыхе в Турции, соответственно в его квартире никого нет. По его словам, 24 мая с ним связался мужчина, представившийся сотрудником уголовного розыска отдела внутренних дел Мирзо-Улугбекского района.

"Он представился как Мурад, майор уголовного розыска. Он уточнил мою личность и спросил, являюсь ли я гражданином Украины. Я задал вопрос о причине таких вопросов. После этого он спросил: "Может быть, ваша жена украинка?" Я ответил, что нет. Затем он спросил, родилась ли она там. Опять же, ответил, что нет, она родилась здесь. Наша переписка происходила через Telegram. В общем, суть такова, что к ним поступил запрос или заявление о том, что на моем балконе висит флаг Украины", — рассказал он.

Владелец квартиры сообщил, что флаг находился внутри балкона, который расположен во внутренней части двора, а не с видом на улицу. Сотрудник органов внутренних дел спрашивал почему молодой человек вывесил украинский флаг, на что тот ответил, что это его личное дело.

"Он долго пытался установить связи с Украиной… После этого я написал сообщение в нашем внутридомовом чате о доносе и попросил жителей, которые жаловались, обратиться ко мне лично. Тем более, что флаг висел уже 1,5 года, с марта 2022 года. Затем жители сообщили, что к нашему дому подъехало 3-4 машины правоохранительных органов, где присутствовало около 8-10 человек в форме, которые наблюдали за моим окном", — заявил Реджеп Латипов.

По его словам, сначала к дому приехала пожарная машина, однако не хватило длины лестницы, чтобы подняться на 8-й этаж. Через 2-3 часа приехал автомобиль МЧС с краном.

"Когда приехала машина, представитель ТСЖ [товарищество собственников жилья]позвонил мне и сообщил, что сотрудники планируют снять флаг. Я спросил у него, что происходит. Он сказал: "Мы должны снять флаг". Я спросил: "Почему, на основании чего?". Он ответил: "Нам было дано соответствующее указание, мы действуем по приказу". Я попросил прислать фотографию приказа через Telegram. Если это законно, у меня нет вопросов. Они обещали отправить, но так и не сделали", — заявил мужчина.

Реджеп Латипов отметил, что родился в городе Черновцы в Украине, когда его отец проходил там военную службу. Через три месяца семья переехала в Ташкент.

"Я родился там, но считаю Украину своей второй родиной. У меня там много друзей. Я часто посещал Украину. Однако я не являюсь гражданином Украины, я только родился там. В то же время у меня много друзей в России, я вырос на русской культуре, я говорю на русском языке. Но я против войны и всего, что с ней связано", — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что украинский флаг ему прислали друзья из Киева. Он провисел на балконе 1,5 года и за это время ни один сосед не пожаловался на него. Владелец квартиры объяснил, что вывесил украинский флаг, чтобы выразить свою поддержку друзьям из Украины.

"Здесь вопрос именно в поддержке моих друзей, потому что у меня, чтобы вы понимали, мои друзья жили в городе Бровары, и до сих пор я не знаю, живы они или нет. В Броварах были российские войска, и там произошло серьезное нарушение. Я не могу связаться с моими друзьями. Надеюсь, что они просто уехали", — заявил он.

Напомним, 1 июня сообщалось, что флаг Украины, из-за которого в Анкаре произошла драка между народным депутатом Александром Мариковским и представителями делегации Российской Федерации, выставили на благотворительный аукцион.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в столице Турции возникла потасовка между представителями Украины и РФ во время заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал государственный флаг Украины.