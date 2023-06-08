"Похоже на конец света": Нью-Йорк окутал оранжевый дым из-за пожаров в Канаде (фото)

Губернатор штата Кэти Хоукул назвала плохое качество воздуха "чрезвычайным кризисом" и призвала людей оставаться дома, чтобы предотвратить ущерб здоровью.

В Нью-Йорке существенно ухудшилось качество воздуха в связи с масштабными лесными пожарами в Канаде. Город окутал густой оранжевый дым, пишет издание The New York Times 7 июня.

В публикации говорится, что власти Нью-Йорка призвали граждан избегать прогулок на открытом воздухе, из-за чего городские улицы быстро опустели. Как и во время пандемии, люди начали массово использовать защитные маски.

Одна из жительниц города, 54-летняя Дэни Харкин, сказала журналистам, что запах воздуха навеял ей воспоминания о теракте 11 сентября.

"Для меня это похоже на конец света", — отметил 40-летний доставщик еды Реми Эрнандес.

Как отмечает издание CNBC, 7 июня уровень загрязнения воздуха в Нью-Йорке был самым высоким среди всех городов мира.

Губернатор штата Кэти Хоукул назвала ситуацию с дымом "чрезвычайным кризисом" и предупредила, что это может длиться несколько дней.

"Если вы можете оставаться дома, оставайтесь дома. Это наносит ущерб здоровью людей", — предупредила Хоукул.

Напомним, что 20 мая стало известно о разрушительных лесных пожарах на западе Канады. В частности, пострадали регионы Альберты и Британской Колумбии. Пожары привели к массовым эвакуациям, значительное число людей были вынуждены покинуть свои дома из-за растущей угрозы.

По данным CBC от 30 мая, масштабные лесные пожары в Канаде привели к серьезным последствиям. Площадь возгорания на тот момент составляла 788 гектаров. Среди местного населения не было жертв, погибших или пропавших без вести, однако в целях безопасности 16 400 человек были эвакуированы.