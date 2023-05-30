В Канаде бушуют лесные пожары: власти эвакуируют тысячи людей (видео)

Площадь пожара продолжает расширяться и на данный момент охватывает 788 гектаров. Для ликвидации задействовали три единицы авиации, которые осуществляют сброс воды на очаги возгорания.

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Масштабные лесные пожары в Новой Шотландии, Канада, привели к серьезным последствиям — разрушение и повреждение множества домов. Площадь пожара, который начался в воскресенье, 28 мая, продолжает расширяться и на данный момент охватывает 788 гектаров. Среди местного населения не было жертв, погибших или пропавших без вести, однако в целях безопасности 16 400 человек были эвакуированы. Об этом пишет CBC.

Эвакуация охватила районы Hammonds Plains, Upper Tantallon и Pockwock – это пригородные общины примерно в 25 километрах от Галифакса, центра провинции.

Для борьбы с пожарами было привлечено более 200 спасателей, которые предпринимают все усилия для тушения огня. На месте происшествия работают 30 пожарных машин из Галифакса, а также два вертолета и один самолет, осуществляющий сброс воды.

"Этот пожар не локализован, он не контролируемый. Сегодня он не распространился заметно, и это благодаря погоде, работе пожарных на земле и работе авиационных подразделений", – сказал заместитель руководителя региональной службы пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Галифакса Дэйв Мелдрам.

Причина пожара устанавливается, однако считается, что он связан с деятельностью человека, ведь в этом районе не было молний, которые могли бы вызвать возгорание.

Напомним, что 20 мая Западная Канада, а именно регионы Альберты и Британской Колумбии, уже пострадали от разрушительных лесных пожаров. Пожары привели к массовым эвакуациям, и значительное число людей в Альберте были вынуждены покинуть свои дома из-за растущей угрозы. Эта ситуация привела к повышенному уровню страха и паники среди местного населения

Ранее Фокус писал, что и в Украине объявили чрезвычайный уровень пожароопасности.