У Канаді вирують лісові пожежі: влада евакуює тисячі людей (відео)

Площа пожежі продовжує розширюватись і на цей момент охоплює 788 гектарів. Для ліквідації залучили три одиниці авіації, які здійснюють скидання води на осередки спалаху.

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Масштабні лісові пожежі в Новій Шотландії, Канада призвели до серйозних наслідків — руйнування та пошкодження багатьох будинків. Площа пожежі, яка розпочалася в неділю, 28 травня, продовжує розширюватися і наразі охоплює 788 гектарів. Серед місцевого населення не було жертв, які загинули або зникли безвісти, проте з метою безпеки 16 400 людей було евакуйовано. Про це пише CBC.

Евакуація охопила райони Hammonds Plains, Upper Tantallon та Pockwock — це приміські громади приблизно за 25 кілометрів від Галіфакса, центру провінції.

Для боротьби з пожежами було залучено понад 200 рятувальників, які докладають усіх зусиль для гасіння вогню. На місці події працюють 30 пожежних машин із Галіфаксу, а також два вертольоти та один літак, який здійснює скидання води.

"Ця пожежа не локалізована, вона не контрольована. Сьогодні вона не поширилася помітно, і це завдяки погоді, роботі пожежників на землі та роботі авіаційних підрозділів", — сказав заступник керівника регіональної служби пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій Галіфакса Дейв Мелдрам.

Причина пожежі встановлюється, проте вважається, що вона пов'язана з діяльністю людини, адже в цьому районі не було блискавок, які могли б спричинити спалах.

Нагадаємо, що 20 травня Західна Канада, а саме регіони Альберти та Британської Колумбії, вже постраждали від руйнівних лісових пожеж. Пожежі призвели до масових евакуацій, і значна кількість людей в Альберті були змушені залишити свої будинки через загрозу, що зростає. Ця ситуація призвела до підвищеного рівня страху та паніки серед місцевого населення

Раніше Фокус писав, що і в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.